Уругвай и Аргентина голов не забили, Парагвай разгромил Чили

Сборные Уругвая и Аргентины разошлись миром в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команды обошлись без забитых мячей.
В другой встрече Парагвай забил три безответных мяча в ворота Чили.
Уругвайцы и чилийцы идут на 3-м и 4-м местах в турнирной таблице соответственно, аргентинцы занимают 5-ю строчку, а парагвайцы - 7-ю.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Южная Америка
Уругвай - Аргентина - 0:0
Чили - Парагвай - 0:3 (0:1)
Голы: Видаль, 24 - в свои ворота (0:1). Касерес, 55 (0:2). Ортис, 90+2 (0:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/