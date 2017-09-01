Уругвай и Аргентина голов не забили, Парагвай разгромил Чили

Сборные Уругвая и Аргентины разошлись миром в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команды обошлись без забитых мячей.

В другой встрече Парагвай​ забил три безответных мяча в ворота Чили.

Уругвайцы и чилийцы идут на 3-м и 4-м местах в турнирной таблице соответственно, аргентинцы занимают 5-ю строчку, а парагвайцы - 7-ю.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Южная Америка

Уругвай - Аргентина - 0:0

Чили - Парагвай - 0:3 (0:1)

Голы: Видаль, 24 - в свои ворота (0:1). Касерес, 55 (0:2). Ортис, 90+2 (0:3).