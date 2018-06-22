Уругвай готовится к матчу ЧМ-2018 с Россией в полном составе

Сборная Уругвая в полном составе проводит тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область), информирует ТАСС. В составе уругвайцев занимались все 23 футболиста, заявленные для участия в турнире.

Около часа команда провела в спортзале, а затем переместилась на тренировочное поле. В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, футболисты провели разминку и приступили к упражнениям с мячом.

После побед над командами Египта (1:0) и Саудовской Аравии (1:0) сборная Уругвая занимает второе место в турнирной таблице группы A. Лидирует команда России, которая также обыграла сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Подопечные Станислава Черчесова опережают уругвайцев по разнице забитых и пропущенных мячей. Обе команды досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Встреча Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. Чемпионат мира завершится 15 июля.

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