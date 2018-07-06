15:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай – Франция: Толиссо заменил дисквалифицированного Матюиди в стартовом составе "трехцветных"


Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом объявил стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира против Уругвая. Вместо получившего две желтые карточки и автоматическую дисквалификацию на одну игру Блеза Матюиди на поле с первых минут появится Корантен Толиссо.

Стартовый состав сборной Франции выглядит следующим образом:

Ллорис – Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес – Погба, Канте – Мбаппе, Гризманн, Толиссо – Жиру.

Уругвай - Франция

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