Уругвай – Франция: прямая трансляция – в 17.00, видео

На этой неделе завершилась 1/8 финала чемпионата мира. У уже сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала. Первыми на поле арены "Нижний Новгорорд" выйдут команды Уругвая и Франции. Обе команды имеют оптимальные составы, букмекеры прогнозирую победу европейской команды. Начало игры, напомним, – в 17.00.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Уругвай – Франция. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Уругвай – Франция.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас будет работать телестудия "Спорт-Экспресса". Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только, а также вас ждут прямые включения из городов, принимающих ЧМ. Каждый день вас ждут 16-18 часов прямого эфира, в котором вы увидите чемпионат мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь – будет интересно!