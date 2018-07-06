Прогноз "Фонбет": Франция победит Уругвай в голевом матче

6 июля на стадионе "Нижний Новгород" сборная Уругвая встретится со сборной Франции в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– "Фонбет" предлагает страховку ставок на этот матч?

- Да. Букмекерская компания "Фонбет" вернет все ставки на точный счет матча Уругвай – Франция, если встреча завершится безголевой ничьей в основное время. На победу сборной Уругвая в основное время со счетом 1:0 можно поставить за 10.00, со счетом 2:1 – за 16.00. На победу сборной Франции в основное время со счетом 1:0 принимаются ставки с коэффициентом 6.00, со счетом 2:1 – с коэффициентом 9.50. На ничью в основное время со счетом 1:1 можно поставить с коэффициентом 6.50, со счетом 2:2 – с коэффициентом 20.00. Другие коэффициенты на точный счет смотрите в линии "Фонбет".

– Кто победит в основное время?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом встречи сборную Франции. На победу команды Дидье Дешама можно поставить за 2.00, на победу сборной Уругвая – за 4.35, на ничью – за 3.40. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. Среди всех игроков, поставивших на исход встречи в основное время, 55% выбрали победу Франции, 36% – Уругвая, 9% – ничью.

– Сколько забьют голов?

– По мнению "Фонбет", в матче будет забито меньше трех голов. На тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.55, на тотал больше 2,5 – за 2.45. Большинство клиентов "Фонбет", наоборот, считает, что команды забьют много голов. На тотал больше 2,5 поставили 94% игроков, на тотал меньше 2,5 – 6%.

– Кто пройдет в полуфинал?

– "Фонбет" считает, что в полуфинал выйдет сборная Франции. На выход французов в 1/2 финала можно поставить с коэффициентом 1.40, на проход уругвайцев – с коэффициентом 2.95. Большинство клиентов "Фонбет" согласно с таким прогнозом. На проход сборной Франции в следующую стадию турнира поставили 62% игроков, на проход Уругвая – 38%.

– Каким будет счет матча в основное время?

– По мнению букмекеров "Фонбет", самый вероятный счет в матче – 1:0 в пользу сборной Франции. На победу команды Дидье Дешама с минимальным счетом можно поставить за 6.00, со счетом 2:1 – за 9.50, со счетом 3:1 – за 19.00. На победу Уругвая со счетом 2:1 можно поставить за 16.00.

Среди всех клиентов "Фонбет", поставивших на точный счет матча, 48% выбрали победу Франции со счетом 2:1, 20% – со счетом 3:1. 32% игроков поставили на победу Уругвая со счетом 2:1.

- На что ставят в "Фонбет"?

– Самой популярной стала ставка на победу сборной Франции – ее предпочли 38% клиентов "Фонбет". 25% игроков поставили на победу Уругвая, 15% – на проход французов в полуфинал. 12% клиентов "Фонбет" выбрали голы обеих команд, 10% – тотал больше 2,5.

- А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 504 000 рублей на выход сборной Франции в 1/2 финала. В среднем на матч Уругвая и Франции ставят 773 рубля.

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