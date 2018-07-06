Уругвай - Франция: прогноз букмекеров

В пятницу, 6 июля, в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 Уругвай – Франция. Игру принимает стадион "Нижний Новгород". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы на успех Уругвая с коэффициентом 2,86, а Франции – 1,48.

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Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

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