Уругвай - Франция - 0:2. Видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В матче 1/4 финала французы обыграли Уругвай 2:0. Голы забили Рафаэль Варан и Антуан Гризманн.

Видеообзор матча Уругвай - Франция можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

В полуфинале Франция сыграет с победителем игры Бразилия - Бельгия. Сборные встречаются в Казани сегодня, 6 июля. Начало игры - в 21.00 по московскому времени.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)