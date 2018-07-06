20:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай - Франция - 0:2. Видеообзор матча 1/4 финала ЧМ-2018


Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. В матче 1/4 финала французы обыграли Уругвай 2:0. Голы забили Рафаэль Варан и Антуан Гризманн

Видеообзор матча Уругвай - Франция можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

В полуфинале Франция сыграет с победителем игры Бразилия - Бельгия. Сборные встречаются в Казани сегодня, 6 июля. Начало игры - в 21.00 по московскому времени.

Бразилия - Бельгия:  чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Уругвай - Франция

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ