Уокер троллит не попавшего на чемпионат мира Сане

Защитник сборной Англии Кайл Уокер пошутил над нападающим Германии Лероем Сане, который не попал в окончательную заявку своей национальной команды на чемпионат мира в России. Ранее сообщалось, что решение не брать Сане на мировое первенство главный тренер Германии Йоахим Лев принял из-за того, что форвард ленился на тренировках.

- Когда узнал, что Лерой Сане не едет на чемпионат мира, - написал в своем Инстаграме Уокер и выложил фотографию, где он, словно от удивления, выплевывает воду.

Сане не оставил выпад без ответа и написал в комментариях: "Зато тебе повезло, не придется играть против меня".

На чемпионате мира англичане сыграют в группе G против сборных Туниса (18 июня), Панамы (24 июня) и Бельгии (28 июня). Немцы в квартете F встретятся с командами Мексики (17 июня), Швеции (23 июня) и Южной Кореи (27 июня).

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