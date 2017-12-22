Унаи Эмери: "Домашние стены увеличат шансы сборной России на успех на ЧМ-2018"

Бывший главный тренер "Спартака", наставник "ПСЖ" Унаи Эмери высоко оценивает шансы сборной России на успешное выступление на чемпионате мира 2018 года. Испанский специлист сказал, что не сможет посетить матчи мирового первенства.

– Вы работали в России и знакомы с многими игроками нашей сборной. Каковы, на ваш взгляд, шансы сборной России на чемпионате мира?

– Самое важное: у вашей сборной высочайшая мотивация на подготовку и участие в чемпионате мира, так как пройдет он дома, - цитирует "Спорт день за днем" Эмери. - Это веская причина, чтобы хорошо выступить. Я думаю домашние стены должны дать преимущество и увеличить шансы на успех.

– Собираетесь ли в Россию на чемпионат мира?

– Нет. К сожалению, у меня не получится приехать.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.