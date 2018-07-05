Ульяновские росгвардейцы поддержали сборную России марафоном

Трое бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Ульяновской области накануне матча 1/4 финала чемпионата мира поддержали футболистов сборной России 42-километровым марафоном.

Как сообщает официальный сайт Росгвардии, легкоатлетический забег сотрудники организовали в свой выходной день. Они пробежали марафон в 30-градусную жару за пять часов и успешно финишировали в Тереньгульском районе Ульяновской области.

В пресс-службе Росгвардии подчеркнули, что своей акцией сотрудники доказали, что вера в себя и собственные силы всегда помогает достигать поставленной цели и одерживать победу, а сами Росгвардейцы надеются, что игроки российской сборной по футболу узнают об их акции и почувствуют, насколько сильна поддержка всей страны.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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