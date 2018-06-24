02:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ула Тойвонен: "Завтра шведы будут полностью сконцентрированы на матче с Мексикой"


Нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен заявил, что ему и его партнерам было обидно проигрывать команде Германии в матче второго тура чемпионата мира. Немцы победили со счетом 2:1, забив победный мяч на 90+5-й мнуте.

- Это будет тяжёлая ночь для всех нас, - цитирует Тойвонена RT со ссылкой на пресс-службу ФИФА. - Но завтра мы проснёмся и полностью сконцентрируемся на матче с Мексикой.

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https://russian.rt.com/sport/news/527849-toivonen-shveciya-germaniya-chm2018

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