Ула Тойвонен: "Завтра шведы будут полностью сконцентрированы на матче с Мексикой"

Нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен заявил, что ему и его партнерам было обидно проигрывать команде Германии в матче второго тура чемпионата мира. Немцы победили со счетом 2:1, забив победный мяч на 90+5-й мнуте.

- Это будет тяжёлая ночь для всех нас, - цитирует Тойвонена RT со ссылкой на пресс-службу ФИФА. - Но завтра мы проснёмся и полностью сконцентрируемся на матче с Мексикой.

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