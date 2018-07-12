Украинский журналист: "Президент ФФУ устроил клоунаду с облачением в футболку сборной Хорватии"

Главный редактор украинского журнала "Футбол" Артем Франков критически отозвался о президенте Федерации футбола Украины Андрее Павелко, который пришел на заседание Верховной Рады в футболке сборной Хорватии после известного видео с Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем.

- Удивительно, но, насколько я понимаю, достаточно много народу восприняло всю эту клоунаду с облачением в футболку сборной Хорватии (которая, заметим, не так давно вышибла Украину из отбора на ЧМ-2018) и прочувствованными речами с трибуны на полном серьезе, - цитирует журналиста "Динамомания" со ссылкой на его статью в журнале. -По обыкновению, эти люди крайне далеки от футбола и совершенно не представляют, как он устроен. Они действительно полагают, что наши друзья обижены некой чудовищной организацией под названием ФИФА и священный долг каждого украинца поступить, не упустить и вступиться. Спрашивать самих друзей, нужна ли им какая-то помощь, просят ли они о таковой – необязательно. Все на Майдан против ФИФА – обрубим зловещей гидре ее подлые щупальца!

По крайней мере, именно такова суть выступления президента ФФУ и главы финансового комитета ВР с высокой трибуны цитадели украинской демократии. Андрей Васильевич Павелко ничтоже сумняшеся призвал хорватов Огнена Вукоевича, а заодно и никак не пострадавшего Домагоя Виду обратиться в Лозаннский спортивный арбитражный суд, накатив на ФИФА и Хорватский Футбольный Союз и добившись снятия санкций – мол, Украина все оплатит, и штраф, и юристов.

Повторю свое мнение: никаких последствий у этого спектакля не будет – Павелко прекрасно знает, что Вукоевич не возьмет у ФФУ или кого бы то ни было денег, у него свои есть, благо он в сборную Хорватии не с пляжа приехал; Павелко прекрасно знает, что не будет никаких исков в Лозанну – ни от Вукоевича с Видой, ни от ФФУ. Это все – исключительно для нас, для легковерных. Виртуальный Майдан против ФИФА, типа трепещите, тираны, уже грядет девятый вал украинского гнева, который сметет вас и приспешников. Ходить никуда не нужно – лайкайте Павелко из дому.

Домагой Вида: "Хочу еще раз принести извинения России. Понимаю, что ошибся"

Ранее ФФУ Федерация футбола Украины (ФФУ) выступила в защиту хорватов и направила в Международную федерацию футбола (ФИФА​) сообщение, в котором разъяснила лозунг "Слава Украине", который произнес Вида после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, по пенальти - 3:4).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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