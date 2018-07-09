Украинский журналист: "От всех вменяемых адекватных людей я хочу поздравить сборную России"

Украинский журналист Владимир Скачко считает, что многие украинцы поддерживали сборную России на ЧМ-2018. По его словам, такова позиция украинских любителей футбола, лишенных предрассудков.

– От всех вменяемых адекватных людей я хочу поздравить сборную России. Мы болели, – заявил в эфире программы "Время покажет" Скачко. – Ваши победы были нашими победами. Вам бы еще немного игры добавить, и вместе мы победим.

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