Украинский комментатор: "Перед ЧМ-2018 русские сажали всех игроков и тренера на кол. Теперь - абсолютный оргазм"

Украинский комментатор Виктор Вацко - о реакции на выступление сборной России на ЧМ-2018. Российская команда обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).

- Так смешно следить за реакцией русских на результаты их сборной,- написал комментатор в Твиттере. - Перед чемпионатом сажали всех игроков и тренера "на кол". Теперь - абсолютный оргазм и возвеличивание, несмотря на то, что только с третьего тура ЧМ они начнут играть против настоящих футболистов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Так кумедно стежити за реакцією рускіх на результати їх збірної. Перед ЧС саджали всіх гравців і тренерів "на кол". Зараз - абсолютний оргазм і звеличення, попри те, що тільки з третього туру ЧС вони почнуть грати проти справжніх футболістів 😄 – Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 20 июня 2018 г.

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