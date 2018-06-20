19:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Украинский комментатор: "Перед ЧМ-2018 русские сажали всех игроков и тренера на кол. Теперь - абсолютный оргазм"


Украинский комментатор Виктор Вацко - о реакции на выступление сборной России на ЧМ-2018. Российская команда обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).

- Так смешно следить за реакцией русских на результаты их сборной,- написал комментатор в Твиттере. - Перед чемпионатом сажали всех игроков и тренера "на кол". Теперь - абсолютный оргазм и возвеличивание, несмотря на то, что только с третьего тура ЧМ они начнут играть против настоящих футболистов.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://twitter.com/ViktorVatsko/status/1009393730095284224

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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