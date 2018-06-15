Украинский канал "Интер" направил журналистов в Россию на ЧМ-2018

Телеканал "Интер", который покажет матчи ЧМ-2018, направил журналистов в Россию на место проведения турнира. Об этом сообщает официальный сайт телеканала.

Сообщается, что съемочные группы программы побывают во всех городах, принимающих чемпионат мира. Также телеканал планирует показывать дневники чемпионата. "Интер" приобрел права на трансляцию у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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