Украинский депутат: "Я смотрел ЧМ-2018 и болел за сборную России"

Депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что болел за сборную России на чемпионате мира-2018. По его мнению, подопечным Станислава Черчесова​ просто не повезло в 1/4 финала против Хорватии.

– Разные люди делают конкретные заявления по разным мотивам, - цитируют "Известия" Балицкого. - Кто-то за деньги, кто-то – потому что ему нравится украинская девушка. Поэтому на это не надо обращать внимание. Россия проводит красивый фестиваль спорта. Сборная России достигла высокого результата. Я смотрел и болел за российскую команду. Мы радовались, что впервые за очень долгое время Россия вышла в 1/4 финала чемпионата мира. В серии пенальти российским футболистам просто не повезло – это лотерея.

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