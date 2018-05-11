Украинским болельщикам рекомендуют не ехать на ЧМ-2018 из-за угрозы вербовки

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рекомендовал украинским болельщикам не ехать на чемпионат мира-2018. По его словам, украинцев могут завербовать в России.

- Главная рекомендация для болельщиков - болеть дома и не ехать на территорию России, - заявил Слободян в эфире UATV. - Украинцев там будут пытаться завербовать и будут задерживать за любые нарушения, если они откажутся от сотрудничества.