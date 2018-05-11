21:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Украинским болельщикам рекомендуют не ехать на ЧМ-2018 из-за угрозы вербовки

1

Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рекомендовал украинским болельщикам не ехать на чемпионат мира-2018. По его словам, украинцев могут завербовать в России.

- Главная рекомендация для болельщиков - болеть дома и не ехать на территорию России, - заявил Слободян в эфире UATV. - Украинцев там будут пытаться завербовать и будут задерживать за любые нарушения, если они откажутся от сотрудничества.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5af5b1ff9a79477dfbf14537

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Главпивстрой

Т.е. те три миллиона украинских гастарбайтеров, которые сейчас по России строят дачи и вахтуют на Северах - уже завербованы? Поди, лично Кровавый Пу вербовал? ;)

21:35

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!