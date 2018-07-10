Украинцы продолжают атаки на ФИФА в интернете

Официальная страница ФИФА в Фейсбуке продолжает подвергаться атаке пользователями из Украины. Большинство из них оставляют один и тот же комментарий – "Слава Украине!". Делают они это в основном на украинском, английском и русском языках.

Активность пользователей также затрагивает бывших игроков киевского "Динамо", хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду. В их адрес звучат слова поддержки. Первый из них входил в состав делегации "шашечных" на чемпионате мира, а второй выступает на турнире.

После победы Хорватии над Россией (2:2, 4:3 – по пенальти) они записали видео, в котором Вукоевич посвятил победу Украине и киевскому "Динамо", а Вида крикнул "Слава Украине!". Это повлекло скандал. Функционер по решению Хорватского футбольного союза был оштрафован и выведен из состава делегации, а защитник "оттедался" предупреждением.

Позднее в сети появился еще один ролик. В нем Вида, выпивая пиво, вновь произносит "Слава Украине!". Рядом с ним сидит уже не Вукоевич, а помощник главного тренера сборной Хорватии, экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Англией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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