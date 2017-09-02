Украина обыграла Турцию, забив два скандальных гола

Сборная Украины обыграла Турцию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Однако оба гола команды Андрея Шевченко в ворота гостей, которых тренирует Мирча Луческу, были забиты не без вопросов к судейской бригаде Давида Фернандеса Борбалана из Испании.
На 18-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, находясь в офсайде, а на 42-й минуте оформил дубль, получив мяч из-за пределов поля от Евгения Коноплянки.
Украинцы вышли на первое место в своей группе, а турки после первого матча под началом Луческу располагаются на 4-й строчке.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа I
Украина - Турция - 2:0 (2:0)
Голы: Ярмоленко, 18 (1:0). Ярмоленко, 42 (2:0).
Судья: Фернандес Борбалан (Испания).
2 сентября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".
1st Half of Yarmolenko against Turkey. 2 Goals of him. Pure class. #UKRTUR pic.twitter.com/yxp7zju3n5– BVBallfella (@BVBallfella) 2 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
- Андрей Ярмоленко
- Андрей Шевченко
- Сборная Украины (Футбол)
- Мирча Луческу
- Сборная Турции (Футбол)
- Евгений Коноплянка
shiko56
А что зохлы стараются?? Они же сказали,что все равно байкотируют ЧМ 2018. Пусть туреки едут, они же хотят.
23:59
ALEXEY959595
ATA Украина выходит на ЧМ-2018......Их в России закидают тухлыми помидорами и они уедут обратно
23:56
ALEXEY959595
kac35 Офсайд и выход мяча за пределы поля увидел Мутко вместе с Соловьёвым и Яровой. Надо срочно ноту протеста от ГД сразу в ООН направить по поводу судейства отправить. Хохлы выиграли по делу. 23:52......Какая разница как они выграли, им припомнят Евровидение и не пустят в Россию
23:54
ATA
Украина выходит на ЧМ-2018
23:54
ALEXEY959595
Поедут хорваты с исландцами
23:52
kac35
Офсайд и выход мяча за пределы поля увидел Мутко вместе с Соловьёвым и Яровой. Надо срочно ноту протеста от ГД сразу в ООН направить по поводу судейства отправить. Хохлы выиграли по делу.
23:52
shpasic
ждём комментариев от Луческу.
23:52
ALEXEY959595
Зря хохлы стараются, всё равно мы их не пустим в Россию. Всё взаимно)
23:50
alxdoc
Никакого офсайда нет. Один турецкий игрок за пределами поля по собственной инициативе - он является тем недостающим вторым игроком, вместе с вратарём, перед атакующим Ярмоленко.
23:45
Кинжал
матч классный, все по делу. Любо-дорого смотреть на игру сборной Украины!
23:41