Украина обыграла Турцию, забив два скандальных гола

Сборная Украины обыграла Турцию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Однако оба гола команды Андрея Шевченко в ворота гостей, которых тренирует Мирча Луческу, были забиты не без вопросов к судейской бригаде Давида Фернандеса Борбалана из Испании.

На 18-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, находясь в офсайде, а на 42-й минуте оформил дубль, получив мяч из-за пределов поля от Евгения Коноплянки.

Украинцы вышли на первое место в своей группе, а турки после первого матча под началом Луческу располагаются на 4-й строчке.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Украина - Турция - 2:0 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 18 (1:0). Ярмоленко, 42 (2:0).

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

2 сентября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".