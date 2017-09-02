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23:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Украина обыграла Турцию, забив два скандальных гола

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Сборная Украины обыграла Турцию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Однако оба гола команды Андрея Шевченко в ворота гостей, которых тренирует Мирча Луческу, были забиты не без вопросов к судейской бригаде Давида Фернандеса Борбалана из Испании.

На 18-й минуте Андрей Ярмоленко открыл счет, находясь в офсайде, а на 42-й минуте оформил дубль, получив мяч из-за пределов поля от Евгения Коноплянки.

Украинцы вышли на первое место в своей группе, а турки после первого матча под началом Луческу располагаются на 4-й строчке.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I 

Украина - Турция - 2:0 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 18 (1:0). Ярмоленко, 42 (2:0).

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

2 сентября. Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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shiko56

А что зохлы стараются?? Они же сказали,что все равно байкотируют ЧМ 2018. Пусть туреки едут, они же хотят.

23:59

ALEXEY959595

ATA Украина выходит на ЧМ-2018......Их в России закидают тухлыми помидорами и они уедут обратно

23:56

ALEXEY959595

kac35 Офсайд и выход мяча за пределы поля увидел Мутко вместе с Соловьёвым и Яровой. Надо срочно ноту протеста от ГД сразу в ООН направить по поводу судейства отправить. Хохлы выиграли по делу. 23:52......Какая разница как они выграли, им припомнят Евровидение и не пустят в Россию

23:54

ATA

Украина выходит на ЧМ-2018

23:54

ALEXEY959595

Поедут хорваты с исландцами

23:52

kac35

Офсайд и выход мяча за пределы поля увидел Мутко вместе с Соловьёвым и Яровой. Надо срочно ноту протеста от ГД сразу в ООН направить по поводу судейства отправить. Хохлы выиграли по делу.

23:52

shpasic

ждём комментариев от Луческу.

23:52

ALEXEY959595

Зря хохлы стараются, всё равно мы их не пустим в Россию. Всё взаимно)

23:50

alxdoc

Никакого офсайда нет. Один турецкий игрок за пределами поля по собственной инициативе - он является тем недостающим вторым игроком, вместе с вратарём, перед атакующим Ярмоленко.

23:45

Кинжал

матч классный, все по делу. Любо-дорого смотреть на игру сборной Украины!

23:41