Украина будет транслировать ЧМ-2018 из-за долгов

Украинские телеканалы будут показывать матчи чемпионата мира-2018, поскольку национальная телерадиокомпания Украины (НОТУ) обязана погасить долги перед Европейским союзом вещателей. В противном случае страна могла бы лишиться прав на трансляцию следующего мирового первенства.

- В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами ("Интер" и НТН) полного пакета ЧМ-2018, - написал глава НОТУ Зураб Аласания в своем Фейсбуке. - Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, ранее некоторые украинские политики предлагали запретить трансляцию чемпионата мира-2018.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.