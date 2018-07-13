Уилл Смит: "Месси или Криштиану? Хонда!"

Актер Уилл Смит, который вместе с Ники Джемом и Эрой Истрефи исполнит официальную песню ЧМ-2018 Live it Up перед финалом турнира, поделился своими футбольными предпочтениями.

- Мне очень нравится Криштиану. Я в восторге от него, - заявил Смит. - И от игры, но в первую очередь - от его стиля и вкуса. Круче ли он чем Месси? Я вас удивлю, но хочу особенно отметить японца Кейсуке Хонду. Мы с ним знакомы лично. Это человек с очень большим сердцем. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

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