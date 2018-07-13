Уилл Смит: "Игра Субашича с травмой против России – торжество воли"

Певцы Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи, которые исполнят официальную песню ЧМ-2018 Live it Up перед финалом турнира, назвали самые запоминающиеся для себя моменты турнира.

– Мне запомнилось, как в матче Швейцарии (против Сербии, встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. - Прим. "СЭ") оба мяча забили игроки с албанскими корнями. Это были невероятные чувства, я гордилась за ребят, – сказала Истрефи, которая получила первую популярность среди албаноязычной аудитории.

– А мне понравились новости о том, как японцы буквально вылизали стадион после игры. Очень достойное поведение, этому стоит подражать, – сказал Джем.

– А я был в восторге от игры вратаря сборной Хорватии, – признался Смит. – Когда в матче против России он получил травму и лежал, корчась от боли, я думал, он уже не продолжит встречу. Но потом он встал и отбил мяч. А потом еще. А потом выиграл серию пенальти. Я смотрел и не верил своим глазам. Потрясающе! Настоящее торжество воли! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

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