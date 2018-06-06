Угрозы в адрес Месси стали одной из причин отмены матча Израиль - Аргентина

Товарищеский матч Израиль - Аргентина был отменен в том числе из-за угроз в адрес нападающего аргентинцев Лионеля Месси.

- После угроз смерти, которые получил Лионель Месси, другие игроки проявили с ним солидарность и не хотели выходить на матч, - цитирует The Jerusalem Post заявление посольства Израиля в Аргентине.- Такие угрозы не новы для спортсменов Израиля и жителей страны. Мы будем ждать возможности принять на своей земле одну из главных звезд аргентинского спорта.

Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, если форвард примет участие в игре с Израилем.

Кроме того, группа палестинских фанатов устроила акцию возле базы аргентинской сборной в Барселоне. Они требовали отказаться от игры с Израилем. Главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли, несмотря на отказ от этой встречи, хочет до начала чемпионата мира все же провести одну игру, которая, вероятно, пройдет в Барселоне.

Все о чемпионате мира-2018