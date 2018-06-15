Уго Льорис: "Меня беспокоит отсутствие опыта у нашей молодежи"

Вратарь сборной Франции Уго Льорис, накануне матча с Австралией заявил, что молодым французским игрокам пока не хватает опыта выступлений на ЧМ.

– Завтра в составе сборной Франции выйдет много молодых игроков. Вы старше их. Что скажете о своих молодых партнерах по команде?

– Есть беспокойство по поводу отсутствия опыта у игроков нашей команды. Но это очень амбициозная молодежь, они хотят побеждать.

– Рядом с вами сейчас мяч чемпионата. Что вы о нем думаете? Он вас устраивает?

– Надеюсь, что устроит. Я не думаю, что я та персона, которая должна комментировать официальный мяч чемпионата (улыбается).

– Как вы относитесь к критике со стороны Дидье Дешама? Она касалась и вас и остальных игроков. Как думаете, эта критика оправданна?

– Критика – часть нашей работы. Надо просто работать. (Артур ЕНИКЕЕВ)