Уэйн Руни: "Сейчас хорошее время, чтобы быть английским фанатом"

Форвард "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни отметил, что сборная Англии может выиграть чемпионат мира-2018.

- Некоторые действительно сильные сборные вылетели с мирового первенства, и это может быть год, когда Англия пройдет действительно далеко и, надеюсь, выиграет турнир, - цитирует Sky Sports Руни. - Приятно видеть в составе сборной много молодых игроков, которые полны энтузиазма и энергии. Сейчас хорошее время, чтобы быть английским фанатом.

Сборная Англии успешно преодолела групповой этап чемпионата мира и в 1/8 финала сыграет против Колумбии 3 июля на московском стадионе "Спартак".

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

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