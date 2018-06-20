Уэсли Браун: "Калининград понравится англичанам. У меня нет в этом никаких сомнений"

Экс-защитник сборной Англии Уэсли Браун в интервью "Известиям" признался, что не раздумывая согласился приехать в Калининград, чтобы принять участие в матчей сборной легенд ФИФА против звезд российского футбола. 38-летний англичанин осталось доволен увиденным в Калининграде.

– У Англии сейчас непростые отношения с Россией. У вас были какие-то сомнения перед тем, как ехать в Калининград?

– У меня не было никаких проблем с принятием приглашения. Футбол – это футбол.

– Как вы считаете, Россия была готова к проведению такого крупного международного турнира?

– То, что мне удалось увидеть за время пребывания в Калиниграде, выглядит просто прекрасно. Это касается и стадионов, и общественных мест. Все выглядит отлично и готово к проведению чемпионата мира. Убежден, что болельщикам со всего света и участникам мундиаля понравится в России абсолютно всё. Организация на высшем уровне.

– В Калиниграде сборной Англии предстоит сыграть заключительный и, возможно, решающий матч группового турнира против команды Бельгии. Этот город понравится вашим соотечественникам?

– У меня нет в этом никаких сомнений. В Калиниграде очень теплый климат, нам будет привычно здесь. Также я успел заметить, что город очень приятный и люди здесь хорошие.

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