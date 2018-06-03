Уэс Браун: "У англичан нет завышенных ожиданий от игры сборной на ЧМ-2018"

Бывший защитник сборной Англии Уэс Браун сказал, что его команда готовится к чемпионату мира-2018 без лишнего давления со стороны общественности. По мнению 38-летнего экс-игрока обороны "Манчестер Юнайтед", этот аспект может положительно сказаться на "трех львах".

– Многие годы до этого в Англии были завышенные ожидания от выступления сборной на крупных турнирах, – цитирует "Р-Спорт" Брауна. – Мы ехали в роли фаворитов, от футболистов ждали только победы. Это создавало определенное давление на игроков, и непосредственно на поле это никак не помогало. Сейчас такого давления нет: у нас молодая команда, от которой не ждут кубка во что бы то ни стало.

– И это может помочь?

– Да! Я был на нескольких тренировках сборной Англии. Ребята выглядят с одной стороны расслабленными, потому что пресса и болельщики на них не так давят, но с другой – сконцентрированными. Так что на этом турнире может все быть совсем по-другому. Ребята сами получат удовольствие от игры и, возможно, смогут добиться неплохого результата.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Англии в группе G сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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