Уэс Браун: "Даже в 38 лет Игнашевич поможет сборной России"

Бывший защитник сборной Англии Уэс Браун убежден, что нахождение в российской команде Сергея Игнашевича обязательно пойдет на пользу молодым игрокам. По мнению экс-игрока обороны "Манчестер Юнайтед", решение 38-летнего футболиста ЦСКА говорит о том, что он находится в отличной форме.

– Я сам играю в футбол в 38 лет, провел полноценный сезон, и никаких проблем у меня не было, – цитирует "Р-Спорт" Брауна. – Игнашевич – опытный футболист, у него большой опыт выступления на самых крупных турнирах. Даже если он не будет играть в основе, само его нахождение в команде поможет молодым игрокам, это 100 процентов.

– Сами себя могли бы представить в сборной Англии?

– Боюсь, я на это не способен, ха-ха. Это было бы очень круто, но мои колени и моя физическая форма не позволят мне сделать что-то подобное. Но Игнашевич – другое дело. Раз он решил вернуться, значит, чувствует себя великолепно. И есть много примеров, когда опытные игроки помогали добиться результата. Тедди Шерингем играл до 41 года, Райан Гиггз вообще пришел в "МЮ" раньше меня, а ушел оттуда уже тогда, когда меня не было. Как бы ни сложилось, возвращение Игнашевича – классная история.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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