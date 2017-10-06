Уэльс обыграл Грузию

Сборная Уэльса в гостях победила Грузию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил нападающий Том Лоуренс.

Отметим, что в составе грузинской команды все 90 минут на поле провели вратарь "Анжи" Георгий Лория, защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия и защитник "СКА-Хабаровска" Георгий Наваловский, полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе и форвард "Урала" Георгий Чантурия провели весь матч на скамейке запасных.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа D

Грузия - Уэльс - 0:1 (0:0)

Гол: Лоуренс, 49 (0:1).

Грузия: Лория, Наваловский, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Канкава, Меребашвили, Квеквескири (Джигаури, 76), Казаишвили, Гвилия (Хочолава, 89), Квилитая (Схиртладзе, 76).

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Э.Уильямс, Честер, Дэйвис, Ледли (Эдвардс, 81), Рэмси, Кинг, Аллен, Воукс (Робсон-Кану, 74), Лоуренс (Вудберн, 90+1).

Предупреждение: Лоуренс, 55.

Судья: ХИЛЬ МАНСАНО (Испания).

06 октября. Тбилиси. Стадион Boris Paichadze.