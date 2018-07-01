УЕФА: "Дзюба, кажется, уже репетирует празднование гола в ворота испанцев"

Русскоязычный Твиттер УЕФА выложил забавную фотографию с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. В организации считают, что подобным образом нападающий будет праздновать гол в ворота сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

🇷🇺 Артем Дзюба, кажется, уже репетирует празднование гола в ворота испанцев 😉#ЧМ2018 pic.twitter.com/X9RZnpkaB3 – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 июля 2018 г.

Дзюба на нынешнем турнире провел 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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