13:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

УЕФА: "Дзюба, кажется, уже репетирует празднование гола в ворота испанцев"


Русскоязычный Твиттер УЕФА выложил забавную фотографию с форвардом сборной России Артемом Дзюбой. В организации считают, что подобным образом нападающий будет праздновать гол в ворота сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира.

Дзюба на нынешнем турнире провел 3 матча, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. 

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании //
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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