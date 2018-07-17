Участники Pussy Riot арестованы на 15 суток за акцию на финале чемпионата мира

Хамовнический суд Москвы признал виновными участников панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова, Веронику Никульшину и Ольгу Курачеву и арестовал их на 15 суток, сообщает РЕН ТВ. Они выбежали на поле в финальном матче ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2).

В воскресенье участники группы,выбежали на поле во время матча в Москве. Сотрудники стадиона вывели нарушителей с поля и передали полицейским. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. На них составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и за незаконное ношение полицейской формы.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Франция стала чемпионом мира во второй раз в истории.