Участник Pussy Riot заявил, что акция группы не помешала финалу ЧМ-2018

Участник Pussy Riot Петр Верзилов во время заседания в суде заявил, что акция группы не мешала проведению финала чемпионата мира по футболу Франция – Хорватия (4:2).

Сегодня Хамовнический суд Москвы признал Верзилова виновным в грубом нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и назначил ему максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – 15 суток.

– Я не согласен с тем, что это действо как-то нарушило условия проведения матча и права болельщиков, – приводит "Интерфакс" слова Верзилова.

Ранее еще две участницы акции – Вероника Никульшина и Ольга Курачева – также получили по 15 суток административного ареста.

Всем троим запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

В воскресенье в начале второго тайма финала ЧМ-2018 на поле выбежали трое девушек и молодой человек в полицейской форме. Игра была приостановлена, молодых людей поймали и увели с поля.