19:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Участницу Pussy Riot, выбежавшую на поле во время финала ЧМ-2018, арестовали на 15 суток


Хамовнический суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии (4:2). 

Признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП, и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток, - цитирует ТАСС судью Андрея Лутова, огласившего приговор. 

Кроме того, суд запретил Никульшиной посещать официальные спортивно-массовые мероприятия сроком на три года. 

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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