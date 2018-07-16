Участницу Pussy Riot, выбежавшую на поле во время финала ЧМ-2018, арестовали на 15 суток

Хамовнический суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии (4:2).

- Признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП, и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток, - цитирует ТАСС судью Андрея Лутова, огласившего приговор.

Кроме того, суд запретил Никульшиной посещать официальные спортивно-массовые мероприятия сроком на три года.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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