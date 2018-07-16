Участнице Pussy Riot дали 15 суток ареста за прорыв на поле во время финала ЧМ-2018

Хамовнический суд Москвы вынес постановление об административном аресте на 15 суток в отношении Вероники Никульшиной, выбежавшей на поле во время матча финала чемпионата мира по футболу, информирует портал iz.ru.

Сообщается, что участница панк-группы Pussy Riot признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП.

Напомним, что на 52-й минуте финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2) на поле выбежали три женщины и мужчина в полицейской форме. Позже на нарушителей составили протоколы и возбудили административные дела по двум статьям КоАП "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" и за незаконное ношение полицейской формы.

Как Pussy Riot пробрались на поле "Лужников"