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"Убиты, расстроены, но безумно горды". Артем Дзюба - о матче с Хорватией


Нападающий сборной России  Артем Дзюба признался, что игроки национальной команды гордятся своим выступлением на чемпионате мира. Вчера сборная России уступила Хорватии в матче 1/4 финала турнира (2:2, 3:4 пен.).

- Мы убиты, расстроены, разбиты, но безумно горды, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России. - Мы не опускаем глаза впервые за долгое время, гордимся друг другом. Мы счастливы, что смогли показать все свои лучшие качества, стать единой командой, которая выросла в дерзкую и крупную семью на этом турнире. Мы мечтали сотворить чудо и историю, на футбол - такая вещь... Это просто нужно принять.

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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