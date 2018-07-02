У Жиркова подозрение на воспаление сухожилия

Защитник сборной России Юрий Жирков сегодня пройдет медицинское обследование. У 34-летнего игрока выявлено подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени.

- Продолжаем подготовку к матчу с Хорватией. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определены дальнейшая тактика и сроки лечения, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Продолжаем подготовку к матчу с Хорватией. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определены дальнейшая тактика и сроки лечения. pic.twitter.com/pxBNCzR6r5 – Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Юрий Жирков принимал участие во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании (1:1, 4:3 пен.). Он был заменен в перерыве встречи.

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