17:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У Жиркова подозрение на воспаление сухожилия


Защитник сборной России Юрий Жирков сегодня пройдет медицинское обследование. У 34-летнего игрока выявлено подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени.

- Продолжаем подготовку к матчу с Хорватией. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определены дальнейшая тактика и сроки лечения, - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Юрий Жирков принимал участие во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании (1:1, 4:3 пен.). Он был заменен в перерыве встречи.

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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