У стадиона "Спартак" может быть создана фан-зона для просмотра матча Россия - Хорватия

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун отметил, что около стадиона "Спартак" может быть организована фан-зона для просмотра матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии, который состоится 7 июля. По его словам, в ФИФА опасаются, что места в основной фан-зоне не хватит для всех, кто пожелает посмотреть игру.

– Пока до сих пор не принято решение, когда стадион будет передан от ФИФА к нам. Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами, – цитирует ТАСС Федуна. – Боятся, что не хватит мест для просмотра этой игры [в официальной фан-зоне на Воробьевых горах]. Если фан-зона будет, то это значит, что режим управления ФИФА ареной будет снят и дальше стадион будет нашим.

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