У стадиона "Санкт-Петербург" в дни матчей ЧМ-2018 "поселятся" 130 дворников

Петербургские дорожники переходят на усиленный режим работы с 9 июня, информирует 78.ru. У стадиона "Санкт-Петербург" дворники будут дежурить круглые сутки.

Вокруг арены за чистотой будут следить 20 работников, для поддержания порядка используют дорожные пылесосы, поливомоечную технику. Еще 110 дворников будут убирать Приморский парк Победы, через который пролегает маршрут групп болельщиков.



Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за третье место.

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