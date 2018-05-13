У стадиона "Санкт-Петербург" открылась станция метро

В воскресенье в 10:00 начала работу станция "Новокрестовская" третьей линии петербургского метрополитена, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Станция расположена в непосредственной близости от стадиона "Санкт-Петербург" и была построена специально к чемпионату мира. Сегодня станция будет работать в тестовом режиме – с 10:00 до 19:00.

У стадиона "Санкт-Петербург" наконец-то открылась станция метро "Новокрестовская". Сегодня работает до 19:00. pic.twitter.com/YIlcS5d3SX – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 13 мая 2018 г.

Напомним, сегодня в рамках 30-го тура премьер-лиги "Зенит" примет "СКА-Хабаровск". Начало матча в 14:00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.