10:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У стадиона "Санкт-Петербург" открылась станция метро

1

В воскресенье в 10:00 начала работу станция "Новокрестовская" третьей линии петербургского метрополитена, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Станция расположена в непосредственной близости от стадиона "Санкт-Петербург" и была построена специально к чемпионату мира. Сегодня станция будет работать в тестовом режиме – с 10:00 до 19:00.

Напомним, сегодня в рамках 30-го тура премьер-лиги "Зенит" примет "СКА-Хабаровск". Начало матча в 14:00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Subulcus

Так вот оказывается куда Гоша пропал =)) Дежурил в палатке что бы не пропустить открытие станции

10:54

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!