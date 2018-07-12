"У Смолова стальные яйца". Евгений Селезнев - о форварде сборной России

Украинский нападающий турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев в интервью "СЭ" прокомментировал выступление форварда сборной России Федора Смолова на чемпионате мира-2018. В частности, он отметил, что уважает россиянина за смелый выбор способа исполнения пенальти в матче 1/4 финала турнира между Россией и Хорватией (2:2, пенальти - 3:4).

– Вы, кстати, когда-нибудь исполняли пенальти таким образом?

– Нет, никогда. Вы знаете, так пробивает только тот, у кого стальные яйца. Не знаю, как вы это напишите, но это так. Смолов не испугался, решил рискнуть, поставил часть своей карьеры на кон. Он – не трус. За это ему респект. Уважаю его и как человека, и как футболиста.

– Какое у него сейчас настроение?

– Я с ним разговаривал два дня назад. Да, он переживает… Но понимаю его чувства. Сразу после серии пенальти полностью осознавал, что у него творится на душе. Ведь ваша команда уступила. Хотя не могу сказать, что на этом чемпионате мира я болел за Россию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). Смолов принял участие в 5 матчах и не отметился результативными действиями.

Полностью интервью с Селезневым - здесь

Все о чемпионате мира по футболу-2018