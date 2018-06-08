У сборной России самая простая по рейтингу ФИФА группа на ЧМ-2018

ФИФА на официальном сайте составила рейтинг сложности групп на чемпионате мира-2018, исходя из опубликованного 7 июня списка сильнейших команд по версии организации. По этому показателю сборная России попала в самый простой квартет, средний рейтинг составил 49 баллов.
"Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире, - отмечается на сайте ФИФА. - В свою очередь лучшая команда этой группы ― Уругвай ― занимает всего 14-ю позицию в мировом рейтинге, так что группа А неслучайно имеет самый низкий средний рейтинг".
Самой сложной названа группа E, в которой выступят сборные Бразилии (2-е место в июньском рейтинге ФИФА), Швейцарии (6), Коста-Рики (23) и Сербии (34).
Уровень сложности групп на чемпионате мира-2018
|Группа
|Команды
|Средний рейтинг
|E
|Бразилия (2), Швейцария (6), Коста-Рика (23), Сербия (34)
|16,25
|C
|Франция (7), Перу (11), Дания (12), Австралия (36)
|16,5
|G
|Бельгия (3), Англия (12), Тунис (21), Панама (55)
|22,75
|B
|Португалия (4), Испания (10), Иран (37), Марокко (41)
|23
|D
|Аргентина (5), Хорватия (20), Исландия (22), Нигерия (48)
|23,75
|F
|Германия (1), Мексика (15), Швеция (24), Корея (57)
|24,25
|H
|Польша (8), Колумбия (16), Сенегал (27), Япония (61)
|28
|A
|Уругвай (14), Египет (45), Саудовская Аравия (67), Россия (70)
|49
Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.
Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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Дополнительная информация
https://ru.fifa.com/worldcup/news/friday-0806--wc-average-ranking-piece-660-words-2954212