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У сборной России самая простая по рейтингу ФИФА группа на ЧМ-2018

5 июня. Москва. "Арена ЦСКА". Россия - Турция - 1:1. Игроки национальной команды перед началом товарищеского матча. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
5 июня. Москва. "Арена ЦСКА". Россия - Турция - 1:1. Игроки национальной команды перед началом товарищеского матча. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ФИФА на официальном сайте составила рейтинг сложности групп на чемпионате мира-2018, исходя из опубликованного 7 июня списка сильнейших команд по версии организации. По этому показателю сборная России попала в самый простой квартет, средний рейтинг составил 49 баллов.

"Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире, - отмечается на сайте ФИФА. - В свою очередь лучшая команда этой группы ― Уругвай ― занимает всего 14-ю позицию в мировом рейтинге, так что группа А неслучайно имеет самый низкий средний рейтинг".

Самой сложной названа группа E, в которой выступят сборные Бразилии (2-е место в июньском рейтинге ФИФА), Швейцарии (6), Коста-Рики (23) и Сербии (34).

Уровень сложности групп на чемпионате мира-2018

Группа Команды Средний рейтинг
E Бразилия (2), Швейцария (6), Коста-Рика (23), Сербия (34) 16,25
C Франция (7), Перу (11), Дания (12), Австралия (36) 16,5
G Бельгия (3), Англия (12), Тунис (21), Панама (55) 22,75
B Португалия (4), Испания (10), Иран (37), Марокко (41) 23
D Аргентина (5), Хорватия (20), Исландия (22), Нигерия (48) 23,75
F Германия (1), Мексика (15), Швеция (24), Корея (57) 24,25
H Польша (8), Колумбия (16), Сенегал (27), Япония (61) 28
A Уругвай (14), Египет (45), Саудовская Аравия (67), Россия (70) 49

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
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Дополнительная информация

https://ru.fifa.com/worldcup/news/friday-0806--wc-average-ranking-piece-660-words-2954212

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