У сборной России новый вратарь... Артем Дзюба!

Нападающий сборной России Артем Дзюба во время тренировки команды в Новогорске попробовал себя в роли вратаря. По словам форварда, он думал о том, чтобы стать вратарем в детстве.

- В детстве была мысль стать вратарем, но желпние забивать голы пересилило. Люблю серии пенальти, - сказал Дзюба.

Россия проходит подготовку к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)