У сборной России новый вратарь... Артем Дзюба!

Нападающий сборной России Артем Дзюба во время тренировки команды в Новогорске попробовал себя в роли вратаря. По словам форварда, он думал о том, чтобы стать вратарем в детстве.
- В детстве была мысль стать вратарем, но желпние забивать голы пересилило. Люблю серии пенальти, - сказал Дзюба.
Артем Дзюба - вратарь pic.twitter.com/3mKZSV74pA– Сборная России (@TeamRussia) 16 июня 2018 г.
Артем Дзюба: "В детстве была мысль стать вратарем, но желпние забивать голы пересилило. Люблю серии пенальти" 😊 pic.twitter.com/IuYdZBqa1b– Сборная России (@TeamRussia) 16 июня 2018 г.
Удар и... сейв!!! 💪 pic.twitter.com/mgRJDj5rpR– Сборная России (@TeamRussia) 16 июня 2018 г.
Россия проходит подготовку к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)