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00:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У сборной Италии новая эмблема


Федерация футбола Италии представила новую эмблему, которая будет нашита на футболки всех сборных команд этой страны. Первые матчи с обновленным логотипом национальная команда проведет на этой неделе. 6 октября итальянцы примут Македонию, а 9 октября сыграют на выезде в Албании.

Напомним, Италия за два тура до финиша отбора занимает второе место в группе и отстает от лидирующей Испании на 3 очка. Испанцы в заключительных матчах сыграют с Македонией и Израилем.

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