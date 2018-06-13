У сборной Ирана из-за американских санкций проблемы с экипировкой

Американская компания Nike отказалась предоставить игрокам сборной Ирана, сообщает Reuters. Такое решение было принято производителем экипировки из-за санкицй, которые США ввели против Исламской республики.

Главный тренер команды-участницы чемпионата мира-2018 Карлуш Кейрош призвал компанию извиниться за данный инцидент. По мнению португальского специалиста, такое поведение фирмы в отношении игроков "смехотворно и необоснованно".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Иран сыграет в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

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