У Полиции нет данных о секс-скандале в сборной Аргентины

Аргентинские правоохранители не получали сообщений о сексуальных домогательствах со стороны тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, информирует Ole.



Напомним, журналист Radio Mitre Габриэль Аньелло обвинил 58-летнего наставника аргентинцев в сексуальных домогательствах к поварихе национальной команды. Сообщалось, что президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия лично дал женщине взятку, чтобы та хранила молчание.

Как отмечает Ole, Аргентинская футбольная ассоциация сегодня, 11 июня, планирует обнародовать специальное заявление по данной ситуации. Сампаоли планирует подать на журналиста Аньелло в суд за клевету.

В субботу, 9 июня, Сампаоли вместе с национальной команды прилетел в Россию для участия в чемпионате мира.

Сборная Аргентины в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет против Исландии (16 июня, Москва, "Спартак"), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Все о чемпионате мира-2018