У Петера Шмейхеля в Самаре украли съемочное оборудование на 2,5 миллиона рублей

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель стал жертвой ограбления в Самаре, сообщает "Самарское обозрение". Голкипер вместе со съемочной группой RT снимал вторую серию своего авторского шоу, посвященного городам чемпионата мира-2018 (первая была снята в Сочи). 25 февраля голкипер вместе со съемочной группой посетил самарский ресторан. По приезду в отель, где остановилась съемочная группа, обнаружилось пропажа оборудования. Общая стоимость ущерба оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Отмечается, что отснятый материал удалось сохранить.

В Департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области информацию уже опровергли.

- Данная информация не соответствует действительности. Съемочная группа RT работает в Самаре с 25 февраля и ничего подобного с ними не происходило, - заявили в ведомстве.