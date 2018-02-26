19:28 26 февраля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У Петера Шмейхеля в Самаре украли съемочное оборудование на 2,5 миллиона рублей

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Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель стал жертвой ограбления в Самаре, сообщает "Самарское обозрение". Голкипер вместе со съемочной группой RT снимал вторую серию своего авторского шоу, посвященного городам чемпионата мира-2018 (первая была снята в Сочи). 25 февраля голкипер вместе со съемочной группой посетил самарский ресторан. По приезду в отель, где остановилась съемочная группа, обнаружилось пропажа оборудования. Общая стоимость ущерба оценивается в 2,5 миллиона рублей. 

Отмечается, что отснятый материал удалось сохранить. 

В Департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области информацию уже опровергли.

- Данная информация не соответствует действительности. Съемочная группа RT работает в Самаре с 25 февраля и ничего подобного с ними не происходило, - заявили в ведомстве.

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/63media.ru/photos/a.612886868844886.1073741826.612886835511556/1203321836468050/?type=3&theater

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КОММЕНТАРИИ (8)
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King's Bounty RND

Верю Шмайхелю, а не госслужащим.

21:18 26 февраля

sv55

зато свитерок подарили.... так и напрашивается - как удивительны в Самаре свитера...

21:13 26 февраля

пр***

Так все-таки украли или ограбили)?

20:56 26 февраля

shpasic

Soulles, нужно у Губерниева уточнить - он специалист по вратарям сборной Дании.

20:34 26 февраля

Soulles

Так все-таки украли или нет ? Власти можно верить или не стоит ?)) СЭ,правда где ?????

20:26 26 февраля

shpasic

странно, что не в Туле.

20:11 26 февраля

баламошка

Мало того, что в Самаре газон украли, так ещё и великого вратаря обокрасть решили!

20:02 26 февраля

баламошка

Ублюдки, нашли у кого украсть! Теперь десятки тысяч фанатов Шмейхеля по всему миру будут материть Россию, если ещё раньше не материли)

20:01 26 февраля

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