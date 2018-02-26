У Петера Шмейхеля в Самаре украли съемочное оборудование на 2,5 миллиона рублей

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель стал жертвой ограбления в Самаре, сообщает "Самарское обозрение". Голкипер вместе со съемочной группой RT снимал вторую серию своего авторского шоу, посвященного городам чемпионата мира-2018 (первая была снята в Сочи). 25 февраля голкипер вместе со съемочной группой посетил самарский ресторан. По приезду в отель, где остановилась съемочная группа, обнаружилось пропажа оборудования. Общая стоимость ущерба оценивается в 2,5 миллиона рублей.
Отмечается, что отснятый материал удалось сохранить.
В Департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области информацию уже опровергли.
- Данная информация не соответствует действительности. Съемочная группа RT работает в Самаре с 25 февраля и ничего подобного с ними не происходило, - заявили в ведомстве.
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/63media.ru/photos/a.612886868844886.1073741826.612886835511556/1203321836468050/?type=3&theater
King's Bounty RND
Верю Шмайхелю, а не госслужащим.
21:18 26 февраля
sv55
зато свитерок подарили.... так и напрашивается - как удивительны в Самаре свитера...
21:13 26 февраля
пр***
Так все-таки украли или ограбили)?
20:56 26 февраля
shpasic
Soulles, нужно у Губерниева уточнить - он специалист по вратарям сборной Дании.
20:34 26 февраля
Soulles
Так все-таки украли или нет ? Власти можно верить или не стоит ?)) СЭ,правда где ?????
20:26 26 февраля
shpasic
странно, что не в Туле.
20:11 26 февраля
баламошка
Мало того, что в Самаре газон украли, так ещё и великого вратаря обокрасть решили!
20:02 26 февраля
баламошка
Ублюдки, нашли у кого украсть! Теперь десятки тысяч фанатов Шмейхеля по всему миру будут материть Россию, если ещё раньше не материли)
20:01 26 февраля