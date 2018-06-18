У Пескова "отлегло от сердца", когда узнал, что инцидент с таксистом, врезавшимся в болельщиков, обошелся без жертв

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков пожелал выздоровления болельщикам, пострадавшим в результате инцидента возле Гостиного двора. Ранее стало известно, что таксист врезался в толпу болельщиков, в результате чего восемь человек пострадали. Сегодня стало известно, что он признал свою вину и был арестован на два месяца.

- Вы знаете, у нас, скажем так, отлегло от сердца, когда мы узнали что, слава богу, без жертв обошелся этот инцидент. Безусловно желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранения в результате этого инцидента. Что касается деталей происшествия, то лучше обращаться к правоохранительным органам, - цитирует РБК Пескова.

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