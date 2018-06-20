У них нет Иньесты, но есть мечта. Как переживают болельщики за сборную Ирана

Болельщики сборной Ирана, которые в большом количестве поддерживают команду в матче чемпионата мира против Испании, объяснили, почему именно они должны выиграть.

Один из болельщиков Ирана пришел на игру с самодельным плакатом, на котором написано следующее:

- Может быть, у нас нет Иньесты или Роналду, но у нас есть большое сердце для еще большей мечты.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи. После первого тайма счет в матче не открыт.

Напомним, что в своем первом матче иранцы переиграли Марокко (1:0), а испанцы сыграли вничью с португальцами (3:3).

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