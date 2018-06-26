У Месси нет шансов. Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Нигерии над Аргентиной

Кот-оракул Ахилл, который живет в Эрмитаже, предсказал победу сборной Нигерии в матче чемпионата мира против Аргентины, сообщает topspb.tv. Ахилл считается одним из лучших предсказателей этого мирового первенства. Ранее он правильно назвал исход матчей Россия – Египет, Иран – Марокко и Бразилия – Коста-Рика.

Свой выбор тезка мифологического греческого воина сделал традиционным способом: из двух мисок с флагами стран он поел из той, на которой был изображен нигерийский стяг.

Напомним, что аргентинцы идут на последнем месте в группе D с одним набранным очком. Для выхода в плей-офф им необходимо победить Нигерию, которая с тремя баллами занимает второе место.

Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21.00 по московскому времени.

Нигерия - Аргентина: текстовая трансляция 26 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты