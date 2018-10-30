"У людей стало больше любви к футболу". Акинфеев - об итогах ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что изменил ЧМ-2018 в отношении россиян к футболу.

- После чемпионата мира, как вы уже заметили, история (в плане внимания болельщиков - Прим. "СЭ") стала какая-то совсем другая, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Хотя я хотел бы сказать людям, что я уже 15 лет играю в футбол на профессиональном уровне, но такого внимания, такой активности на улицах или еще где-то не было. А тут один чемпионат мира и один момент, одно мгновение, которое перевернуло сознание людей. Ты понимаешь, что если ты идешь по улице, и мимо идут 200 человек, то все подойдут к тебе на улице и скажут "спасибо" или еще что-то. У людей стало больше любви к футболу. Она и раньше была, но чемпионат мира - это другая история.

На чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.